Brozovic in vacanza | la sua è una nuotata… epica VIDEO

Advertising

Sport Fanpage

... quindi finirò queste gare con la Nazionale, poi andrò ine ricomincerò la preparazione ... Il giocatore, che nei mesi scorsi sembrava nel radar dell'Inter per ilruolo di alternativa a, ...... grazie a una difesa super collaudata, alla coppia bene assorbita Barella -, ai gol di ...passaporto per l'Europa lo timbra la Fiorentina che dispone con facilità di una Juve già ine ... Brozovic testimone al processo contro Corona, il fotografo si alza e lo spiazza: “Mi dispiace” Il centrocampista dell'Inter, Marcelo Brozovic, ha pubblicato questo video sul suo profilo Instagram ed ha scritto: Phelps, accompagnato da un emoticon di ...Le formazioni ufficiali di Croazia-Francia, match di Nations League 2022/2023: le scelte dei due commissari tecnici per questa partita ...