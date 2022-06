Brexit | premier Irlanda avvisa Londra | ‘no azioni unilaterali su protocollo'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Strasburgo, 8 giu. (AdnKronos) - Per far funzionare ilsull'e l'del Nord negoziato da Ue e Regno Unito "ci sono soluzioni per i problemi pratici, se c'è la volontà politica di trovarle. Ma per questo serve una partnership: il governo del Regno Unito si deve impegnare in buona fede e seriamente. Un'azione unilaterale per mettere da parte un accordo solenne sarebbe profondamente dannosa". Lo sottolinea il primo ministro irlandese Michéal Martin, intervenendo nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. Un'azione unilaterale da parte disul, continua Martin, "segnerebbe un minimo storico, segnalando il disprezzo per i principi essenziali di leggi che sono il fondamento delle relinternazionali. Non andrebbe a beneficio di nessuno. ...