Botman, la trattativa si complica: su di lui c’è anche il PSG | VIDEO (Di mercoledì 8 giugno 2022) La trattativa tra il Milan e il Lille per Botman si è complicata. Oltre al Newcastle, sul difensore olandese adesso c'è anche l'interesse del PSG. Beatrice Sarti di Radio Rossonera ci parla delle ultime novità su questo possibile colpo del Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 giugno 2022) Latra il Milan e il Lille persi èta. Oltre al Newcastle, sul difensore olandese adesso c'èl'interesse del PSG. Beatrice Sarti di Radio Rossonera ci parla delle ultime novità su questo possibile colpo del Milan

Advertising

milansette : The Telegraph - Il Newcastle prova a convincere il Lille per Botman, ma la trattativa resta complicata #acmilan… - JMC1899 : RT @MilanNewsit: The Telegraph - Il Newcastle prova a convincere il Lille per Botman, ma la trattativa resta complicata - occhioceruleo : Rimango dell'idea che Botman sia fondamentalmente una trattativa chiusa. Questa sorta di stallo in casa Lille conce… - tony62550278 : RT @MilanNewsit: The Telegraph - Il Newcastle prova a convincere il Lille per Botman, ma la trattativa resta complicata - DomenicoTavani : RT @MilanNewsit: The Telegraph - Il Newcastle prova a convincere il Lille per Botman, ma la trattativa resta complicata -