Borsa: Milano chiude in calo con Europa, male Nexi (Di mercoledì 8 giugno 2022) La Borsa di Milano chiude in calo, in linea con gli altri listini europei. Sui listini del Vecchio continente torna un clima negativo, in attesa della riunione della Bce e dei dati sull'inflazione Usa. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ladiin, in linea con gli altri listini europei. Sui listini del Vecchio continente torna un clima negativo, in attesa della riunione della Bce e dei dati sull'inflazione Usa.

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano chiude in calo con Europa, male Nexi: Salgono Bper e Mediaset. Spread tra Btp e Bund sale a 201 punti - MKT_INS : Chiusura #Borsa: Il #FtseMib di Milano termina in ribasso dello 0,5% a 24.236 punti. In calo anche il #Dax di Franc… - newsfinanza : Borsa: Milano chiude in calo (-0,53%) - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in calo (-0,53%): L'ultimo indice Ftse Mib a 24.236 punti - PedreiraCarmen1 : RT @ElenaHileg: SE NON È LA BORSA... È LA VITA. Contro lo sfruttamento del #lavoro gratuito, stagista e da caporalato. A sinistra si può #… -