Bonus patente 2022: che cos'è, chi ne ha diritto e come fare domanda (Di mercoledì 8 giugno 2022) Uno dei Bonus riconosciuti dal Governo per il 2022 è il Bonus patente. Ecco in cosa consiste e a chi spetta. Promosso dal decreto Milleproroghe, il Bonus patente è finanziato dal Programma Patenti Giovani Autisti per l'Autotrasporto e consente ai cittadini con meno di 35 anni di ottenere un rimborso (non superiore a 1.000 euro, per una copertura pari 50% delle spese complessive) finalizzato a coprire i costi della scuola guida. Non solo. Il Bonus può anche essere utilizzato nelle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci. L'obiettivo del Bonus sarebbe quello di favorire l'inserimento dei giovani nel settore autotrasporti, uno dei più colpiti dalla crisi dovuta dalla pandemia.

