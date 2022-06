Bonucci lascia il ritiro della Nazionale: “In accordo con Mancini. Stagione faticosa” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Leonardo Bonucci ha lasciato il ritiro della Nazionale in anticipo, comunicandolo su Instagram: “In sintonia e in accordo con Mister Mancini ho lasciato il ritiro della Nazionale per iniziare con una settimana di anticipo le vacanze. È stata una Stagione lunga e faticosa quella appena conclusa. Adesso è tempo di recuperare, di godersi la famiglia e gli amici, per ricaricare mente e corpo ed essere pronto dai primi di luglio a riprendere il cammino in maglia bianconera e in maglia azzurra. Ci saranno nuove sfide, nuove responsabilità. Saranno avvincenti, difficili, stimolanti. E noi dovremo essere pronti ad affrontarle sia come Juventus sia come ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Leonardohato ilin anticipo, comunicandolo su Instagram: “In sintonia e incon Misterhoto ilper iniziare con una settimana di anticipo le vacanze. È stata unalunga equella appena conclusa. Adesso è tempo di recuperare, di godersi la famiglia e gli amici, per ricaricare mente e corpo ed essere pronto dai primi di luglio a riprendere il cammino in maglia bianconera e in maglia azzurra. Ci saranno nuove sfide, nuove responsabilità. Saranno avvincenti, difficili, stimolanti. E noi dovremo essere pronti ad affrontarle sia come Juventus sia come ...

Italia: Bonucci e un altro lasciano il ritiro, ecco perché Commenta per primo Leonardo Bonucci lascia il ritiro della Nazionale Italiana. Lo riferisce Sky Sport , secondo cui il difensore della Juve avrebbe potuto congedarsi dagli azzurri già dopo la sconfitta nella 'Finalissima' contro ...