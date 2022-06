Bollettino San Pio: netto calo dei ricoverati presso l’azienda ospedaliera (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – netto calo dei ricoverati presso l’azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Dai 19 di ieri, si passa agli 11 di oggi. E non si registrano decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –deiSan Pio di Benevento. Dai 19 di ieri, si passa agli 11 di oggi. E non si registrano decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Bollettino San Pio: netto calo dei #Ricoverati presso l'azienda ospedaliera ** - SurrexitVere : Caro Felipe non trovi singolare che per annunciare la nomina a nuovo abate di San Paolo per dom Ogliari si riporti… - lillidamicis : Il Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia ha presentato la seguente Mozione partendo da alcune premesse: '- … - occhio_notizie : Il bollettino #Covid al San Pio di #Benevento - RobertoFiem : -