Bollettino Covid Italia | oggi 22 361 nuovi casi e 80 morti I dati dell' 8 giugno

Advertising

AlexBazzaro : L’utilità del bollettino Covid giornaliero è la stessa delle opinioni non richieste dei virologi disperati dalla ma… - zazoomblog : Covid oggi Italia 22.361 contagi e 80 morti: bollettino 8 giugno - #Covid #Italia #22.361 #contagi - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: #COVID Il tasso di positività è sceso leggermente dal 12% all'11,9%. I ricoveri nelle terapaie intensive sono 20 in men… - Trentin0 : Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 155 contagi, un decesso. - LaStampa : Covid, il bollettino dell’8 giugno: 22.361 nuovi casi e 80 morti. Tasso di positività all’8,3% -

Il tasso di positività scende all'11,9% con 188.024 tamponi Sono 22.361 i nuovi casiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 28.082 di ieri (qui il) ma soprattutto i 18.- 19 in Italia , curva dei contagi in lieve risalita: ildel ministero della Salute oggi riporta poco più di 22mila casi e 80 morti . Sono stati analizzati meno tamponi rispetto a ...Sono 22.361 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 28.082. Le vittime sono invece 80, dieci in più di ieri. E ...È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute ... Attualmente ci sono 60.929 positivi al Coronavirus in Sicilia, di cui 525 ricoverati in regime ordinario, 25 in terapia intensiva ...