Blocco esportazioni grano | Di Maio | “Così Mosca condanna a morte milioni di persone”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA – “Dalla Russia ci aspettiamo segnali chiari e concreti, perché bloccare ledelsignifica tenere in ostaggio ere adi bambini, donne e uomini lontano dal fronte del conflitto. La Russia, usando il cibo come arma di guerra, si sta macchiando di altri crimini, che si aggiungono alle atrocità già commesse sul suolo ucraino e che sono sotto gli occhi di tutti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, in conferenza stampa con il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, in occasione del Dialogo Ministeriale Mediterraneo sulla Crisi Alimentare, tenutosi alla Farnesina. “Ucraina e Russia – ha ricordato Di– contribuiscono al 30% del mercato mondiale del. Oltre 50 Paesi nel mondo dipendono ...

...Il Dialogo ha l'obiettivo di escogitare misure concrete per affrontare l'impatto sulla sicurezza alimentare nel Mediterraneo in virtù dell'invasione russa in Ucraina e deldelle...Ledi cereali dalla Federazione Russa nell'anno agricolo 2020 - 2021 ammontavano a 49 ... che è uno dei più grandi esportatori al mondo di grano e altri generi alimentari: se ildei ... Olio di palma, i problemi mondiali provocati dal blocco delle esportazioni da parte dell’Indonesia Roma, 8 giu. (askanews) - "La peste suina è altamente contagiosa per gli animali, ma non trasmissibile all'uomo. Ma la presenza nel territorio della malattia determina problematiche sia per la salute ..."Dalla Russia ci aspettiamo segnali chiari e concreti, perché bloccare le esportazioni del grano significa tenere in ostaggio e condannare a morte milioni di bambini, donne e uomini lontano dal fronte ...