Berlusconi show, il Monza fa paura: il budget sul mercato è da zona Champions (Di mercoledì 8 giugno 2022) Continua la festa in casa Monza, la squadra di Stroppa ha conquistato una storica promozione nel campionato di Serie A. Le prospettive per il futuro sono interessanti, la dirigenza si è già attivata sul calciomercato per costruire una squadra competitiva in grado di disputare una stagione tranquilla. Adriano Galliani non ha bisogno di presentazioni, è ancora uno dei migliori in circolazione e nelle ultime stagioni si è messo in mostra con colpi di un certo spessore per le categorie. Il budget del Monza Nel settembre 2018 Silvio Berlusconi acquistò il Monza per poco meno di 3 milioni di euro, un affare anche dal punto di vista economico. La squadra dalla Serie C si è ritrovata in Serie A e la dirigenza ha stanziato circa 70 milioni di euro, Berlusconi non ha intenzione ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Continua la festa in casa, la squadra di Stroppa ha conquistato una storica promozione nel campionato di Serie A. Le prospettive per il futuro sono interessanti, la dirigenza si è già attivata sul calcioper costruire una squadra competitiva in grado di disputare una stagione tranquilla. Adriano Galliani non ha bisogno di presentazioni, è ancora uno dei migliori in circolazione e nelle ultime stagioni si è messo in mostra con colpi di un certo spessore per le categorie. IldelNel settembre 2018 Silvioacquistò ilper poco meno di 3 milioni di euro, un affare anche dal punto di vista economico. La squadra dalla Serie C si è ritrovata in Serie A e la dirigenza ha stanziato circa 70 milioni di euro,non ha intenzione ...

