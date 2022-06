Berlino, spunta la lettera di rivendicazione. Chi è l'uomo che ha travolto la folla e ucciso un'insegnante (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una lettera con le motivazioni del gesto. Primi sviluppi nelle indagini sull'auto che ha travolto i passanti a Berlino, uccidendo una donna e ferendo almeno una decina di persone a Charlottenburg sul celebre Kurfürstendamm, strada commerciale a pochi metri dalla Breitscheidplatz dove il 19 dicembre 2016 il terrorista islamico di origine tunisina Anis Amri uccide 13 persone piombando alla guida di un camion sui mercatini di Natale. Un tedesco di origini armene di 29 anni, residente in città, è stato arrestato dalla polizia tedesca: sarebbe lui l'uomo alla guida della Renault Clio color argento che ha creato il panico a Berlino travolgendo i passanti prima di schiantarsi contro la vetrina di una profumeria. Il 29enne è stato fermato dalla folla mentre stava cercando di fuggire. E' ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Unacon le motivazioni del gesto. Primi sviluppi nelle indagini sull'auto che hai passanti a, uccidendo una donna e ferendo almeno una decina di persone a Charlottenburg sul celebre Kurfürstendamm, strada commerciale a pochi metri dalla Breitscheidplatz dove il 19 dicembre 2016 il terrorista islamico di origine tunisina Anis Amri uccide 13 persone piombando alla guida di un camion sui mercatini di Natale. Un tedesco di origini armene di 29 anni, residente in città, è stato arrestato dalla polizia tedesca: sarebbe lui l'alla guida della Renault Clio color argento che ha creato il panico atravolgendo i passanti prima di schiantarsi contro la vetrina di una profumeria. Il 29enne è stato fermato dallamentre stava cercando di fuggire. E' ...

Advertising

NicolaPorro : Tutti contro #Orban per il suo 'no' all'embargo del #petrolio russo. Poi spunta questa nota dei tedeschi e scopri c… - artistep : RT @NicolaPorro: Tutti contro #Orban per il suo 'no' all'embargo del #petrolio russo. Poi spunta questa nota dei tedeschi e scopri che sott… - CordioliMirco : RT @NicolaPorro: Tutti contro #Orban per il suo 'no' all'embargo del #petrolio russo. Poi spunta questa nota dei tedeschi e scopri che sott… - Bardana2022 : RT @NicolaPorro: Tutti contro #Orban per il suo 'no' all'embargo del #petrolio russo. Poi spunta questa nota dei tedeschi e scopri che sott… - GBLXVIII : RT @NicolaPorro: Tutti contro #Orban per il suo 'no' all'embargo del #petrolio russo. Poi spunta questa nota dei tedeschi e scopri che sott… -