Berlino, auto sulla folla: morta un'insegnante, feriti i suoi allievi, cinque gravi. Arrestato l'autista bloccato dai passanti, trovata una lettera di rivendicazione (Di mercoledì 8 giugno 2022) È accaduto a Breidscheidplatz, nel luogo del precedente attentato al mercatino di Natale. La Clio guidata da un giovane tedesco armeno di 29 anni ha investito la folla si è poi schiantata contro la vetrina di una filiale della profumeria

Agenzia_Ansa : FLASH | Un'auto ha investito la folla nel cuore di Berlino, a Charlottenburg. Lo scrive Rbb citando i pompieri. Sul… - ilpost : Un’auto ha investito un gruppo di persone in un quartiere occidentale di #Berlino. Secondo le prime notizie diffuse… - rtl1025 : ?? Tra i feriti causati dall'auto che si è scagliata contro la folla a #Berlino ci sarebbero gli alunni di di una sc… - euronewsit : Auto contro la folla a Berlino, morta una donna. Indagini per accertare se si sia trattato di un incidente o di un… - Ultron65 : RT @GiancarloDeRisi: Auto sulla folla a #Charlottenburg a #Berlino: 1 morto e 8 feriti. Uomo fermato, 'dinamica non chiara' È stato un inci… -