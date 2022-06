Berlino | auto piomba sulla folla Un morto e dodici feriti | stesso luogo dell’attentato del 2016

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu — Terrore e morte nel cuore didove un’taa velocità spaventosa uccidendo un uomo e ferendo una dozzina di passanti (fonte Reuters). La tragedia è avvenuta a Charlottenburg, in Breidscheidplatz, dove il 19 dicembre del— in occasione dei mercatini di Natale — avvenne l’attentato di matrice islamica in cui rimasero uccise 12 persone.contro laL’uomo, che era al volante di una Renault Twingo, ha investito diversi passanti. Il conducente è stato fermato. Diversi agenti di polizia in assetto antisommossa hanno messo in sicurezza l’area. Presenti anche 60 vigili del fuoco. La polizia mantiene il più stretto riserbo...