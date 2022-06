Berlino | auto contro la folla | almeno 30 feriti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Un’si è schiantatalasulla Breitscheidplatz a, nei pressi dell’incrocio tra latra la Rankestraße e la Tauentzienstraße, causando così la morte di una persona ed30. Sono ancora da chiarire le cause della vicenda nel famoso viale dello shopping, lo stesso colpito il 19 dicembre 2016 da un pesante attentato nel mercatino di Natale. Le dinamiche dell’incidente La polizia è subito intervenuta dopo l’incidente. Il conducente dell’è stato fermato ed arrestato sul posto, ma le cause che lo hanno portato ad divenire l’artefice della strage sono ancora tutte da chiarire. Lerità tedesche hanno spiegato che “non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un’azione intenzionale”. In particolare, la ...