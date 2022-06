Berardi alla Roma costerebbe solo 30 milioni: c'è un motivo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma - Mimmo Berardi per il 4 - 2 - 3 - 1. E' un pensiero sottile, per niente scontato, che sta affascinando la fantasia di José Mourinho . Le indiscrezioni delle ultime ore trovano conferme: se la ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 giugno 2022)- Mimmoper il 4 - 2 - 3 - 1. E' un pensiero sottile, per niente scontato, che sta affascinando la fantasia di José Mourinho . Le indiscrezioni delle ultime ore trovano conferme: se la ...

Advertising

AndresCorder0s : Alla consolle,Mimmo #Berardi!!! - ABBI45023611 : @Marco562017 Da chi ha pensato che riportare Allegri a Torino fosse una buona scelta mi aspetto questo e altro, in… - LordGalurd : RT @apathetichead: 'Chi vuole rimanere alla Juve lo fa anche per un tozzo di pane...tranne Berardi, in quel caso mi tengo il pane' -Giann… - Maione_Daniele : @juventusfc per favore rinsavite. Quello stronzo prescritto di Berardi lasciatelo dov’è. Anzi, spingetelo alla sua… - virtuos1968 : @Swaffle_7 Questi ci possiamo permettere. Ma ti tranquillizzo. Berardi dal Sassuolo non si muove. Uno costa troppo… -