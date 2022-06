Benzina, la mano di indiani e sauditi: verso prezzi folli, così gli alleati di Mosca ci rovineranno (Di mercoledì 8 giugno 2022) La Benzina tocca cifre folli, complice il rialzo del petrolio che rivede i 120 dollari. Ma non c'è solo la guerra in Ucraina dietro il rialzo. A spingere all'insù le quotazioni, infatti, ci sono anche la ripresa della domanda da parte della Cina e la mossa dell'Arabia Saudita. Quest'ultima, nonostante l'Opec abbia aumentato la produzione, ha alzato il prezzo ufficiale di vendita del suo greggio leggero sia in Asia e che in Europa nord-occidentale. Per questo motivo non ci si poteva che aspettare una crescita del Brent, volato sopra quota 121 dollari per poi cedere, e del Wti, salito in Asia sopra 120 dollari al barile. Eppure secondo gli analisti, ancora non abbiamo visto nulla. Al momento sul fronte petrolifero sembrano crearsi due diversi fronti: quello europeo e quello filo-russo. Nel primo schieramento si assiste all'apertura degli Usa al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Latocca cifre, complice il rialzo del petrolio che rivede i 120 dollari. Ma non c'è solo la guerra in Ucraina dietro il rialzo. A spingere all'insù le quotazioni, infatti, ci sono anche la ripresa della domanda da parte della Cina e la mossa dell'Arabia Saudita. Quest'ultima, nonostante l'Opec abbia aumentato la produzione, ha alzato il prezzo ufficiale di vendita del suo greggio leggero sia in Asia e che in Europa nord-occidentale. Per questo motivo non ci si poteva che aspettare una crescita del Brent, volato sopra quota 121 dollari per poi cedere, e del Wti, salito in Asia sopra 120 dollari al barile. Eppure secondo gli analisti, ancora non abbiamo visto nulla. Al momento sul fronte petrolifero sembrano crearsi due diversi fronti: quello europeo e quello filo-russo. Nel primo schieramento si assiste all'apertura degli Usa al ...

