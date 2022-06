Beach volley: Nepi Molineris, 'mondiale grande responsabilità, sarà evento unico' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Continuare a credere in uno sport meraviglioso come il Beach volley è straordinario, una storia nata nel 2008 grazie alla federazione pallavolo. Ci credevamo moltissimo, tanto da cominciare con un open, oggi stiamo presentando il mondiale che è fra i più grandi eventi a livello internazionale. Il Beach volley rappresenta valori straordinari, è inclusivo con atleti che hanno storie bellissime. Sono convinto che i nostri ragazzi la prossima settimana ci daranno grandi gioie in un mondiale straordinariamente competitivo, sarà un evento unico". Lo ha detto Diego Nepi Molineris, dg di Sport e Salute nel corso della conferenza stampa di presentazione dei Mondiali di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Continuare a credere in uno sport meraviglioso come ilè straordinario, una storia nata nel 2008 grazie alla federazione pallavolo. Ci credevamo moltissimo, tanto da cominciare con un open, oggi stiamo presentando ilche è fra i più grandi eventi a livello internazionale. Ilrappresenta valori straordinari, è inclusivo con atleti che hanno storie bellissime. Sono convinto che i nostri ragazzi la prossima settimana ci daranno grandi gioie in unstraordinariamente competitivo,un". Lo ha detto Diego, dg di Sport e Salute nel corso della conferenza stampa di presentazione dei Mondiali di ...

