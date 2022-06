Beach volley, Campionato Italiano 2022. Ecco le liste di ingresso della prima tappa di Albissola Marina (Di mercoledì 8 giugno 2022) Inizia con una settimana di ritardo il Campionato Italiano 2022 con una prima tappa che si gioca in contemporanea con le prime sfide del Mondiale di Roma e dunque all’appello sulla sabbia ligure di Albissola Marina mancheranno alcuni dei grandi protagonisti del massimo circuito nazionale. Scatta una stagione con tante novità: otto le tappe in programma, con tre appuntamenti Gold, le coppie potranno partecipare a tutti i tornei ma, per comporre il punteggio valido ai fini della classifica generale, varranno solo i migliori quattro risultati di ogni binomio, senza distinzione fra Gold e tappa normale. Si preannuncia una stagione molto interessante e che potrebbe lanciare in orbita qualche giovane di belle speranze come, tanto per fare un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Inizia con una settimana di ritardo ilcon unache si gioca in contemporanea con le prime sfide del Mondiale di Roma e dunque all’appello sulla sabbia ligure dimancheranno alcuni dei grandi protagonisti del massimo circuito nazionale. Scatta una stagione con tante novità: otto le tappe in programma, con tre appuntamenti Gold, le coppie potranno partecipare a tutti i tornei ma, per comporre il punteggio valido ai finiclassifica generale, varranno solo i migliori quattro risultati di ogni binomio, senza distinzione fra Gold enormale. Si preannuncia una stagione molto interessante e che potrebbe lanciare in orbita qualche giovane di belle speranze come, tanto per fare un ...

Advertising

baratto_m : RT @IraninMilan: La Nazionale di Beach Volley dell'#Iran è in #Italia per partecipare ai Campionati Mondiali di Beach Volley 2022, che si t… - IraninMilan : La Nazionale di Beach Volley dell'#Iran è in #Italia per partecipare ai Campionati Mondiali di Beach Volley 2022, c… - Paloa27 : RT @Federvolley: ?? ??? Alle ore 16.30, presso la sede di “WeSportUp” al Parco del #ForoItalico di #Roma, la conferenza stampa di presentazio… - ItaBeachVolley : RT @Federvolley: ?? ??? Alle ore 16.30, presso la sede di “WeSportUp” al Parco del #ForoItalico di #Roma, la conferenza stampa di presentazio… - Federvolley : ?? ??? Alle ore 16.30, presso la sede di “WeSportUp” al Parco del #ForoItalico di #Roma, la conferenza stampa di pres… -