Basket, playoff Serie A1: l'Olimpia Milano espugna Bologna, Virtus battuta 66-62 in gara 1 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Cronaca e tabellino di Virtus Segafredo Bologna-AX Armani Exchange Milano, sfida valida come gara-1 della finale dei playoff di Serie A1 2021/2022 di Basket. La squadra di coach Messina s'impone con il punteggio di 66-62 al termine di un match non particolarmente entusiasmante. Le due squadre viaggiano a lungo appaiate prima che i meneghini prendano il largo nel terzo parziale. I padroni di casa non mollano e si rifanno sotto, ma alla fine sono Datome e compagni a spuntarla. Hines miglior realizzatore della serata con 18 punti a referto. Alle vu nere non basta un super Teodosic da 16 punti. TUTTI I RISULTATI DEI playoff CALENDARIO e TV SEMIFINALI COMPOSIZIONE TABELLONI RIVIVI LA DIRETTA PRIMO QUARTO – Avvio di match dominato dall'asse ...

