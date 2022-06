Baseball | European Champions Cup 2022 | prima vittoria per San Marino | la pioggia ferma Parma

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo la brusca interruzione causata dallanella partita di ieri, Sanha trovato a Bonn (Germania) lainCupdisuperando gli Ostrava Warriors per 4-0. Un match concluso dopo sette riprese per via ancora delle condizioni meteo avverse, dove i Campioni d’Italia sono stati abilissimi a regolare i cechi sbloccando il tabellino al terzo inning, grazie alla valida di Batista e la volata di Ferrini, e allungando nel quarto per conto di un fuoricampo di Angulo. Ci penserà quindi una valida di Ustariz a mettere in ghiaccio l’incontro segnando il 4-0 definito nel sesto tempo. La poggia ha inveceto completamente la disputa trae Heidenheim, giocata solo ...

