Barù Si È Fidanzato! La Conferma Di Jessica Selassié!

Jessica Selassiè, con un post su Instagram, ha spento le speranze dei Jerù. Tra lei e Barù non ci potrà essere che amicizia, nulla di più. Non solo, la principessa ha svelato che Barù si è fidanzato. Mistero sull'identità di questa donna che, a quanto pare, è riuscita a rubare il cuore del nobile toscano. Cosa che non è riuscita a Jessica durante il Gf Vip. Ecco i dettagli della vicenda! Barù si è fidanzato: il commento di Jessica Selassié Barù, giunto alla ribalta grazie alla partecipazione al Gf Vip 6, continua ad essere al centro del Gossip. Tutto ruota ancora una volta intorno a Jessica Selassié. La vincitrice del Gf Vip su Instagram, ha voluto fare chiarezza sui suoi rapporti attuali con il nobile toscano, spegnendo di fatto tutte le aspettative ...

IlCommentato : @Carmela2770 @queen_adnknesh Col piccolo dettaglio che barù sí è fidanzato - misterj1995 : RT @tgexjeru: Per chi sostiene che Baru fosse fidanzato già da prima del Gf con Ludoteca perché ha trovato dei like ai post di lei voglio r… - fedeedgrs : RT @cherotturadicaz: quella ha guidato 7 ore solo per andare a trovarlo, è andata da braci, si è sentita chiedere da barù di sedersi sulle… - Karubdrl : @Iuky_14 I fans non sanno nulla fanno supposizioni in base agli eventi che si sono verificati e per di più il comun… - infoitcultura : Barù si è fidanzato, Jessica Selassiè spiffera tutto sui social: 'Gli auguro di viverlo alla luce del sole' -

