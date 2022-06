Advertising

Luce_news : Barga, foto con svastiche e disegni sessisti alla scrittrice: “Hanno scelto me per il colore della pelle” -

Luce

'Avevo appena concluso un incontro con i ragazzi di una scuola di, in provincia di Lucca. ... Istintivamente mi sono rifiutata, ma loro hanno insistito: 'E' ladi una donna', hanno detto. E ......- Clémentine Pacmogda è ancora sotto choc dopo quanto le accaduto sabato pomeriggio a(in provincia di Lucca). Due ragazzi sui 15 - 16 anni l'hanno avvicinata e le hanno consegnato unadi ... Barga, foto con svastiche e disegni sessisti alla scrittrice: “Hanno scelto me per il colore... Parla la studiosa linguista alla quale due ragazzi hanno ”regalato” l’immagine di una ragazza con disegnata sul volto un disegno osceno e una svastica sul braccio ...GALLICANO - Gallicano è pronta a ripresentare il concorso fotografico “Gallicano in grande”. Visto il successo di pubblico e di partecipanti avvenuta lo ...