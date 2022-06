Bale Getafe | l’agente lapidario | «Neanche ho il numero del presidente»

(Di mercoledì 8 giugno 2022), il procuratore dell’attaccante gallese chiude la porta al possibile affare. Lapidarie le sue dichiarazioni In esclusiva per il giornalista Fabrizio Romano, Joshua Barnett, procuratore di Gareth, ha commentato le voci di un presunto passaggio dell’attaccante al. Poche ma precise parole. LE DICHIARAZIONI – «Non ho nemmeno ildeldel…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il presidente del, Angel Torres , si è espresso così in merito:'50 minuti fa mi hanno offerto Gareth. Ci devo pensare e parlare con l'allenatore, non so se verrà'. Lo riporta The Sun .Calciomercato Milan,è stato offerto alGareth©LaPresseCome rimbalzato sui media spagnoli, il presidente del, Angel Torres, ha rivelato il clamoroso contatto avuto con l'...Opportunità persa per il Milan che dovrà guardare altrove: Gareth Bale è stato offerto al Getafe e potrebbe rimanere in Spagna ...Gareth Bale vuole continuare a vivere a Madrid e si è offerto al Getafe. Lo ha rivelato il presidente del club spagnolo. "Questa mattina mi hanno offerto Gareth Bale - ha confessato Angel Torres -. De ...