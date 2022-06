Baby gang, un mese di violenze e arresti da Catania a Peschiera tra fan di Scarface, immigrati picchiati e ragazzi sfregiati fuori dal liceo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Rapine anche per pochi spiccioli o per un biglietto del bus, aggressioni senza alcun motivo, risse selvagge. Spesso tutto filmato con gli smartphone e caricato sui social, principalmente TikTok. Solo nell’ultimo mese sono decine gli episodi di violenza compiuti – o ricostruiti dagli investigatori, ma risalenti agli scorsi mesi – che vedono coinvolti gruppi di minorenni, a volte vere e proprie Baby gang. Da Catania a Varese, senza distinzione geografica, c’è la cronaca a raccontare come la percezione non sia sbagliata. L’ultimo episodio riguarda un 14enne accoltellato nel centro di Napoli: avvicinato in via dei Tribunali, ha reagito ed è stato prima preso a pugni e poi ferito con un oggetto appuntito in diversi punti del corpo riportando 21 giorni di prognosi. La maxirissa di Peschiera sul Garda, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Rapine anche per pochi spiccioli o per un biglietto del bus, aggressioni senza alcun motivo, risse selvagge. Spesso tutto filmato con gli smartphone e caricato sui social, principalmente TikTok. Solo nell’ultimosono decine gli episodi di violenza compiuti – o ricostruiti dagli investigatori, ma risalenti agli scorsi mesi – che vedono coinvolti gruppi di minorenni, a volte vere e proprie. Daa Varese, senza distinzione geografica, c’è la cronaca a raccontare come la percezione non sia sbagliata. L’ultimo episodio riguarda un 14enne accoltellato nel centro di Napoli: avvicinato in via dei Tribunali, ha reagito ed è stato prima preso a pugni e poi ferito con un oggetto appuntito in diversi punti del corpo riportando 21 giorni di prognosi. La maxirissa disul Garda, ...

matteosalvinimi : Da Nord a Sud l’escalation di violenza causata dalle baby gang non si arresta eppure da tre anni una legge risoluti… - matteosalvinimi : ++ ?? LA VIOLENZA DELLE BABY GANG NON SI FERMA. LA LEGA HA PRESENTATO TRE ANNI FA UNA LEGGE CHE PERMETTA AI CITTADIN… - AlexBazzaro : Fanpage quando lo realizza un bel reportage sulle baby gang multietniche? Le femministe cosa pensano della frase “L… - Aik_11 : @matteosalvinimi Meglio le baby gang di voi. - CorbelliFranco : RT @matteosalvinimi: ++ ?? LA VIOLENZA DELLE BABY GANG NON SI FERMA. LA LEGA HA PRESENTATO TRE ANNI FA UNA LEGGE CHE PERMETTA AI CITTADINI D… -