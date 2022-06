Azzurri: lavoro pomeridiano, a casa Belotti e Bonucci (Di mercoledì 8 giugno 2022) Allenamento pomeridiano a Coverciano per la nazionale di calcio, rientrata nella notte da Cesena dopo il successo sull'Ungheria e che deve preparare gli ultimi due impegni di Nations League, con ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Allenamentoa Coverciano per la nazionale di calcio, rientrata nella notte da Cesena dopo il successo sull'Ungheria e che deve preparare gli ultimi due impegni di Nations League, con ...

