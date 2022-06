Autostrade, Proger si aggiudica accordo quadro Cav per interventi sicurezza stradale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Proger si aggiudica l'accordo quadro per i servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori per gli interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza stradali sulle tratte di competenza di Concessioni Autostradali Venete (Cav) spa. La gara era bandita per un'attività del valore di 2,2 milioni di euro. Cav spa gestisce il nodo autostradale di Venezia, che include l'A57 Tangenziale di Mestre, il raccordo con l'aeroporto di Venezia Marco Polo e l'A4 Passante di Mestre, da Padova a Venezia. In una visione più generale delle reti di collegamento europee, le strutture di Cav costituiscono una cerniera all'interno del quinto corridoio intermodale nel punto di innesto tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) -sil'per i servizi di progettazione, coordinamento dellae direzione lavori per glidi riqualificazione delle barriere distradali sulle tratte di competenza di Concessioni Autostradali Venete (Cav) spa. La gara era bandita per un'attività del valore di 2,2 milioni di euro. Cav spa gestisce il nodo autodi Venezia, che include l'A57 Tangenziale di Mestre, il rcon l'aeroporto di Venezia Marco Polo e l'A4 Passante di Mestre, da Padova a Venezia. In una visione più generale delle reti di collegamento europee, le strutture di Cav costituiscono una cerniera all'interno del quinto corridoio intermodale nel punto di innesto tra ...

