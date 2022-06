Auto elettriche - Batterie, lo stato solido si avvicina: BMW e Ford tra i primi clienti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le Batterie allo stato solido potrebbero arrivare sul mercato in anticipo rispetto a quanto previsto da alcuni dei maggiori costruttori Automobilistici. La startup statunitense Solid Power ha infatti completato l'istallazione di una linea pilota per la produzione di celle di nuova generazione caratterizzate da un alto contenuto di silicio per gli anodi e da elettroliti al solfuro. L'azienda ha in programma di produrre i dispositivi per suoi test interni prima di avviare, verso la fine dell'anno, le consegne dei dispositivi ai suoi principali azionisti e partner industriali, il gruppo BMW e la Ford, e far partire i relativi processi di omologazione. Il programma. Solid Power, nata da uno spin-off dell'università del Colorado, punta a portare la linea di montaggio alla piena capacità operativa nei ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 8 giugno 2022) Leallopotrebbero arrivare sul mercato in anticipo rispetto a quanto previsto da alcuni dei maggiori costruttorimobilistici. La startup statunitense Solid Power ha infatti completato l'istallazione di una linea pilota per la produzione di celle di nuova generazione caratterizzate da un alto contenuto di silicio per gli anodi e da elettroliti al solfuro. L'azienda ha in programma di produrre i dispositivi per suoi test interni prima di avviare, verso la fine dell'anno, le consegne dei dispositivi ai suoi principali azionisti e partner industriali, il gruppo BMW e la, e far partire i relativi processi di omologazione. Il programma. Solid Power, nata da uno spin-off dell'università del Colorado, punta a portare la linea di montaggio alla piena capacità operativa nei ...

Advertising

MCampomenosi : Il cimitero delle auto elettriche del comune di #Parigi a cui non conviene sostituire la batteria... Presto pure… - arrigoni_paolo : Mobilità sostenibile: mercoledì prossimo il Parlamento europeo è chiamato a votare la proposta della Commissione UE… - VinnieVegaPF : RT @MCampomenosi: Il cimitero delle auto elettriche del comune di #Parigi a cui non conviene sostituire la batteria... Presto pure da noi… - Damrod4488 : RT @AlexBazzaro: Il PD in Europa voterà si al #Fitfor55 Altri socialisti hanno dubbi, loro no. Gente pericolosa pronta a costringerci ad a… - GreenNewDeal_EU : RT @AlexBazzaro: Il PD in Europa voterà si al #Fitfor55 Altri socialisti hanno dubbi, loro no. Gente pericolosa pronta a costringerci ad a… -