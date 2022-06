Audi - Charging Hub | la ricarica veloce e confortevole per la città

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La transizione alla mobilità elettrica non passa soltanto dal progresso delle vetture e delle loro batterie, ma anche - e soprattutto - dalla rete di. Le Ev di ultima generazione percorrono sempre più chilometri e possono ripristinare gli accumulatori in poco tempo, ma non sono ancora per tutti: in assenza di un box o della possibilità di fare il pieno al lavoro, i vantaggi dell'elettrificazione, per il momento, si riducono e la rete dipubblica, specie quella, non soddisfa le esigenze di tutti gli automobilisti. Un problema che si evidenzia soprattutto in, dove l'installazione di una colonnina fast a corrente continua pone numerose sfide tecniche ed economiche. Ed è proprio partendo da queste considerazioni che i tecnici dell'si sono messi al lavoro, avviando in ...

Advertising

Quattroruote

Include l'opzione di ricarica tramite porta USB e la ricarica senza fili wirelessnonché una funzione di avvertimento nel caso il telefono venga dimenticato nell'phone box.pre - ...... chesviluppa attraverso un ampio e vario ecosistema di ricarica sia pubblica che domestica, spaziando dal networke - tronService, all'offerta ultrafast di Ionity e alla rete ... Audi Charging Hub: come funziona la ricarica veloce - Quattroruote.it Audi will open 13 more fast charging sites in the next three years Ewald Kreml, who leads strategy for the charging hub, says it has been developed to offer “a premium experience” ...Audi is building more of its charging hub units in Europe following a successful test run, and an international expansion could be on the cards ...