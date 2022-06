ATP Stoccarda 2022: Sonego vince il primo set con Struff, ma match rinviato a domani per pioggia (Di mercoledì 8 giugno 2022) La pioggia continua ad essere protagonista in negativo nel torneo ATP di Stoccarda. Anche oggi il maltempo ha condizionato il programma di gioco, portando al rinvio di domani di due match. Tra questi c’è anche quello tra Lorenzo Sonego ed il tedesco Jan-Lennard Struff, sospeso sul 4-3 in favore del tedesco nel secondo set, ma dopo che il piemontese si era imposto nel tie-break della prima frazione. E’ un primo set dove è il servizio a fare la differenza. Non ci sono palle break e sono ben quattro i game vinti a zero da chi serve. La conseguenza normale è quella del tie-break, che viene dominato da Sonego. L’azzurro ottiene subito un mini-break ed allunga sul 4-1 e poi ancora sul 5-2, trovando un altro punto in risposta. Il piemontese chiude 7-2 e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lacontinua ad essere protagonista in negativo nel torneo ATP di. Anche oggi il maltempo ha condizionato il programma di gioco, portando al rinvio didi due. Tra questi c’è anche quello tra Lorenzoed il tedesco Jan-Lennard, sospeso sul 4-3 in favore del tedesco nel secondo set, ma dopo che il piemontese si era imposto nel tie-break della prima frazione. E’ unset dove è il servizio a fare la differenza. Non ci sono palle break e sono ben quattro i game vinti a zero da chi serve. La conseguenza normale è quella del tie-break, che viene dominato da. L’azzurro ottiene subito un mini-break ed allunga sul 4-1 e poi ancora sul 5-2, trovando un altro punto in risposta. Il piemontese chiude 7-2 e ...

