Atletica, tutti i 36 italiani in gara al Golden Gala. Presente anche Marcell Jacobs come ospite (Di mercoledì 8 giugno 2022) Giornata di vigilia a Roma in vista dell'attesissimo Golden Gala Pietro Mennea 2022, tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento ai Campionati Mondiali di Atletica leggera in programma a Eugene dal 15 al 24 luglio. Grande entusiasmo per vedere all'opera la bellezza di 36 atleti italiani nelle sedici specialità della kermesse. Sarà Presente anche il campione a cinque cerchi in carica dei 100 metri Marcell Jacobs (ancora alle prese con il recupero da un infortunio muscolare) come ospite per salutare il pubblico dell'Olimpico. Fari puntati in primis su Gimbo Tamberi, oro a Tokyo 2021 nel salto in alto e a caccia di conferme dopo l'incoraggiante 2.30 di Ostrava per raggiungere il picco di forma proprio tra qualche ...

