Atletica | Tortu | “Emozionante correre al Golden Gala contro i miei compagni di staffetta”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) ”Sarà una grande emozionedi“. Lo ha detto Filippo, oro olimpico a Tokyo 2020 con la 4x100m, alla vigilia del‘Pietro Mennea’, in programma all’Olimpico di Roma giovedì 9 giugno. “Ilè la gara internazionale più importante del panorama italiano e il clima dell’Olimpico è sempre straordinario – ha aggiunto il velocista azzurro -. Mi emoziona sempre l’ingresso in pista con tutto quel calore e quel tifo. Sono convinto che sarà una bellissima gara”.2022: AL VIA 16 CAMPIONI OLIMPICI DI TOKYO SportFace.

...la rende fiero questo momento d'oro dell'italiana "Mi rende felice, perché è un catalizzatore trainante per le persone, soprattutto per i giovani. E a proposito: spero che anchepossa ...... a un passo dal pubblico dell'Olimpico che ha sognato con i Giochi di Tokyo e con un'... In gara anche gli staffettisti d'oro della 4x100 Filippo, Fausto Desalu e Lorenzo Patta (nei 200) e ...