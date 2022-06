Atletica, Tamberi: “Al Golden Gala obiettivo vittoria, speriamo sia volta buona” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Per domani spero di migliorare il mio season best, aggiustare qualche aspetto tecnico in vista dei Mondiali, ma il primo obiettivo è vincere“. Gianmarco Tamberi non nasconde le ambizioni per il Golden Gala ‘Pietro Mennea’ 2022, in programma giovedì 9 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Il campione olimpico di Tokyo 2020 nel salto in alto è una stelle più attese nella celebre kermesse di Atletica leggera. L’obiettivo di Tamberi è sfatare il tabù vittoria: l’azzurro non è mai riuscito ad imporsi nel Golden Gala. “L’inizio di stagione è stato un po’ difficile, ora siamo a metà e questa è la mia penultima gara prima dei Mondiali e uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per me – ha aggiunto Gimbo -. Questa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Per domani spero di migliorare il mio season best, aggiustare qualche aspetto tecnico in vista dei Mondiali, ma il primoè vincere“. Gianmarconon nasconde le ambizioni per il‘Pietro Mennea’ 2022, in programma giovedì 9 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Il campione olimpico di Tokyo 2020 nel salto in alto è una stelle più attese nella celebre kermesse dileggera. L’diè sfatare il tabù: l’azzurro non è mai riuscito ad imporsi nel. “L’inizio di stagione è stato un po’ difficile, ora siamo a metà e questa è la mia penultima gara prima dei Mondiali e uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per me – ha aggiunto Gimbo -. Questa ...

