Atletica | nuovo accertamento per Marcell Jacobs | buone notizie

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Prosegue il periodo di recupero dall’infortunio diin vista del grande obiettivo stagionale, rappresentato dai Campionati Mondiali dileggera a Eugene (15-24 luglio). Il Campione Olimpico dei 100 metri aveva infatti accusato una distrazione-elongazione di primo grado, riscontrata nelle giornata di lunedì 23 maggio in seguito alla buona prestazione evidenziata nel Meeting di Savona. Ieri, come riporta il comunicato della FIDAL, il fuoriclasse azzurro si è sottoposto a nuovi accertamenti all’Istituto di Scienza dello sport, a Roma. Esami che hanno confermato il decorso positivo del processo di recupero e quindi di conseguenza anche i tempi di riabilitazione già indicati nella prima fase diagnostica., dopo aver dovuto saltare il Meeting di Eugene ed il Golden Gala di Roma (in programma ...

Anche la Fidal conferma la guarigione completa del campione olimpico, che tornerà subito ad allenarsi in vista della rassegna iridata di Eugene ...