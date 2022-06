Atletica, Golden Gala 2022: è la notte delle stelle all’Olimpico di Roma. Festa grande per gli eroi di Tokyo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sembra un sogno ma siamo tutti svegli. Lo stadio è lo stesso del 1987, quando nel secondo Mondiale della storia, l’Italia impazzì di gioia per i suoi campioni che fecero tremare la Curva Sud. A 35 anni di distanza l’entusiasmo e l’attesa per un evento di Atletica sul suolo italiano tornano ad essere quasi febbrili, come in quegli indimenticabili giorni a cavallo tra fine agosto e inizio settembre. Allora ad infiammare l’Olimpico ci pensarono star del calibro di Carl Lewis e di un Ben Johnson, il cui castello sarebbe crollato un anno dopo, Edwin Moses, Styefka Kostadinova, Patrik Sjoeberg, Sergej Bubka, l’astro nascente Florence Griffith-Joyner, gli azzurri d’oro Maurizio Damilano e Francesco Panetta. Oggi, in una serata che si preannuncia spettacolare, saranno ben sedici i campioni olimpici che si daranno battaglia nella bolgia di un Olimpico che potrebbe di nuovo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sembra un sogno ma siamo tutti svegli. Lo stadio è lo stesso del 1987, quando nel secondo Mondiale della storia, l’Italia impazzì di gioia per i suoi campioni che fecero tremare la Curva Sud. A 35 anni di distanza l’entusiasmo e l’attesa per un evento disul suolo italiano tornano ad essere quasi febbrili, come in quegli indimenticabili giorni a cavallo tra fine agosto e inizio settembre. Allora ad infiammare l’Olimpico ci pensarono star del calibro di Carl Lewis e di un Ben Johnson, il cui castello sarebbe crollato un anno dopo, Edwin Moses, Styefka Kostadinova, Patrik Sjoeberg, Sergej Bubka, l’astro nascente Florence Griffith-Joyner, gli azzurri d’oro Maurizio Damilano e Francesco Panetta. Oggi, in una serata che si preannuncia spettacolare, saranno ben sedici i campioni olimpici che si daranno battaglia nella bolgia di un Olimpico che potrebbe di nuovo ...

Eurosport_IT : ECCO GIMBOOOOO ?????? Tamberi torna a splendere e vola a 2.30 metri al Golden Spike di Ostrava ???? Ti vogliamo così!… - foodaffairs_it : Il pastificio Felicetti sponsor del Golden Gala di atletica - Affaritaliani : I grandi dell'atletica al Golden Gala Le stelle si sfidano per l'Olimpico - Luxgraph : Atletica, Tamberi e il tabù Golden Gala: 'Spero sia la volta buona' - sportface2016 : #Atletica, Gianmarco #Tamberi in vista del #GoldenGala: 'Primo obiettivo vincere. Peccato per #Jacobs, sarebbe stat… -