Atletica | Golden Gala 2022 | calendario | programma | orari e diretta tv

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Il, il, gli, latv e lo streaming delPietro Mennea. La tappa di Diamond League andrà in scena a Roma nella giornata di giovedì 9 giugno a partire dalle ore 18:30 e vedrà sfilare molte stelle dell’mondiale. Presenti tra gli altri il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi, i due staffettisti d’oro nei 100 ai Giochi di Tokyo, Filippo Tortu e Fausto Desalu. Latv dell’evento sarà affidata a Rai3 a partire dalle ore 20:00, mentre sarà possibile seguire l’evento in streaming su RaiPlay. Ecco ilcompleto:15:00 – Staffetta 12 x 200m giovanile mista batterie 18:30 Lancio del disco Uomini 18:40 100m Donne ...

Sale l'attesa per ilGala di Roma, in programma domani giovedì 9 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, una parata di stelle dell'che vedrà gareggiare i migliori atleti a livello globale in tantissime ...Giovedì 9 giugno 2022 , al posto della consueta puntata della soap, andrà in onda ilGala Pietro Mennea , quinto appuntamento della Diamong League dell'Leggera . Le vicende di Palazzo ...11 medaglie olimpiche (più premiata di sempre tra le donne nell'atletica leggera), ribadisce quanto "questo Golden Gala sarà veramente speciale, sono orgogliosa di essere qui. Voglio godermi il ...E’ il momento del grande sport all’aperto, si ritorna tutti in presenza dopo due anni di restrizioni e si riaccendono i riflettori sulla pista dello stadio Olimpico di Roma per il GOLDEN GALA “PIETRO ...