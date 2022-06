Atletica | Fred Kerley su Marcell Jacobs | “Tra me e lui non c’è grande rivalità | ci siamo affrontati poche volte”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Domani, 9 giugno, la Diamond League dileggera sarà di scena in Italia, nell’ormai tradizionale all’appuntamento del Golden Gala a Roma. Giunto alla 42ma edizione, il meeting intitolato a Pietro Mennea, purtroppo, non vedrà tra i blocchinei 100 metri, già assente al meeting di Eugene. Il bi-campione olimpico sta recuperando da una distrazione-elongazione muscolare procuratosi al meeting di Savona dello scorso 18 maggio.ha fatto sapere che per essere presente al meglio delle sue possibilità nella rassegna iridata di Eugene e in quella continentale di Monaco, ha deciso di rinunciare alla manifestazione nella Capitale, oltre all’appuntamento di Oslo (Norvegia). Nonostante il forfait del citato, il roster dei partecipanti è decisamente interessante e tra questi si ...

