Advertising

fisco24_info : Assolavoro, 500 mila occupati somministrati nel I trimestre: A marzo record di contratti a tempo indeterminato, qua… -

Agenzia ANSA

Sono i dati principali dell'OsservatorioDatalab, presentati all'assemblea pubblica dell'associazione "Cambia il mondo, cambia il lavoro. Le nuove sfide tra inclusione e innovazione". Nell'......e Uiltemp - hanno infatti reso operativo per tutto il settore l'accordo sottoscritto con... e, in caso di accoglienza di minore di anni 18 o di donna in gravidanza, pari a 1.euro lordi. ... Assolavoro, 500 mila occupati somministrati nel I trimestre - Economia Nei primi tre mesi del 2022 il numero medio mensile di persone che lavorano tramite Agenzia del lavoro sfiora quota 500mila e a marzo 2022 è stato raggiunto un nuovo picco storico dei lavoratori in so ...Una guida on line all’accesso alle misure per i rifugiati è disponibile in italiano, inglese, francese e ucraino. Oltre 300 hanno aderito all'iniziativa "Without borders" di Randstad Italia ...