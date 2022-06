Ascolti tv, per Italia-Ungheria 6,4 milioni di spettatori (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – La partita di Nations League Italia-Ungheria, trasmessa ieri da Rai1, è stata il programma più seguito della serata televisiva, con 6.406.000 spettatori e il 32.8% di share. Al secondo posto il film ‘Eternal Love’ su Canale 5, con 2.040.000 spettatori e il 12.2% di share. Terzo posto per ‘Boss in Incognito’ su Rai2, con 1.443.000 spettatori e l’8% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: ‘diMartedì’ su La7 (1.097.000 spettatori, share 6.7%), ‘#Cartabianca’ su Rai3 (1.042.000 spettatori, share 6.5%), ‘Un’Estate ai Caraibi’ su Italia1 (967.000 spettatori, share 5.6%), ‘Il Compagno Don Camillo’ su Rete4 (865.000 spettatori, share 5.2%), ‘L’uomo che sussurrava ai cavalli’ ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – La partita di Nations League, trasmessa ieri da Rai1, è stata il programma più seguito della serata televisiva, con 6.406.000e il 32.8% di share. Al secondo posto il film ‘Eternal Love’ su Canale 5, con 2.040.000e il 12.2% di share. Terzo posto per ‘Boss in Incognito’ su Rai2, con 1.443.000e l’8% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘diMartedì’ su La7 (1.097.000, share 6.7%), ‘#Cartabianca’ su Rai3 (1.042.000, share 6.5%), ‘Un’Estate ai Caraibi’ su1 (967.000, share 5.6%), ‘Il Compagno Don Camillo’ su Rete4 (865.000, share 5.2%), ‘L’uomo che sussurrava ai cavalli’ ...

