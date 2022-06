Ascolti TV | Martedì 7 Giugno 2022. In 6,4 mln per la Nazionale (32.8%), Eternal Love 12.2%. Berlinguer (6.5%) si avvicina a Floris (6.7%) (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roberto Mancini Nella serata di ieri, Martedì 7 Giugno 2022, su Rai1 l’incontro di Nations League Italia-Ungheria ha appassionato 6.406.000 spettatori pari al 32.8% (pre e post partita nel complesso: 4.000.000 – 22.4%). Su Canale 5 il film turco Eternal Love ha raccolto davanti al video 2.040.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 Un Boss in Incognito ha interessato 1.443.000 spettatori pari all’8% di share (Presentazione di 23 minuti: 1.041.000 – 5.2%). Su Italia 1 Un’Estate ai Caraibi ha intrattenuto 967.000 spettatori (5.6%). Su Rai3, preceduto da una presentazione di 13 minuti (941.000 – 4.7%), il talk Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.042.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Rete4 Il Compagno Don Camillo totalizza un a.m. di 865.000 spettatori con il 5.2% di share. ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roberto Mancini Nella serata di ieri,, su Rai1 l’incontro di Nations League Italia-Ungheria ha appassionato 6.406.000 spettatori pari al 32.8% (pre e post partita nel complesso: 4.000.000 – 22.4%). Su Canale 5 il film turcoha raccolto davanti al video 2.040.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 Un Boss in Incognito ha interessato 1.443.000 spettatori pari all’8% di share (Presentazione di 23 minuti: 1.041.000 – 5.2%). Su Italia 1 Un’Estate ai Caraibi ha intrattenuto 967.000 spettatori (5.6%). Su Rai3, preceduto da una presentazione di 13 minuti (941.000 – 4.7%), il talk Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.042.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Rete4 Il Compagno Don Camillo totalizza un a.m. di 865.000 spettatori con il 5.2% di share. ...

Advertising

fabiofabbretti : Da segnalare #DrusillaELAlmanaccoDelGiornoDopo che cresce a 823.000 spettatori (5.3%). Con due puntate si è già mer… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | In 6,4 mln per la Nazionale (32.8%), Eternal Love 12.2%. Berlinguer si avvicina a Floris - fabiofabbretti : Alla seconda #EstateInDiretta (17.3%) sorpassa #Pomeriggio5 (16.8% e 16.9%) - fabiofabbretti : #ItaliaUngheria domina la serata di ieri con 6,4 milioni e il 32.8%. Canale 5 con #EternalLove a 2 mln (12.2%).… - CorriereCitta : #AscoltiTv martedì 7 giugno 2022: Italia-Ungheria, Boss in incognito, Eternal Love, dati Auditel e share -