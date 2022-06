Ascolti Tv Analisi 7 giugno 2022: l’Italia più giovane s’è desta. Male il film turco, cala Giusti. Bianchina punta su Santoro e Orsini e rimonta Floris (Conte e Travaglio) (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ascolti al top: su Rai1 Italia-Ungheria a 6,4 milioni ed il 32,8%. Tg1 4,083 milioni e 26,5%; RaiSport 4 milioni e 22,4%. Col calcio a dettare legge, è stato un martedì sera diverso in tv quello del 7 giugno. Su Rai1 è andata in onda la seconda partita degli Azzurri in Nations League, Italia-Ungheria, mentre Cologno ha schierato tre film. Canale 5 ha risposto a Rai1 col melò rosa Eternale Love, Italia 1 ha proposto la commedia Un’estate ai Caraibi, Rete4 il cult e vintage Il compagno Don Camillo. Rai2 ha rilanciato con la seconda puntata della nuova edizione di Boss in Incognito, mentre la situazione bellica e diplomatica, ma anche politica ed economica, sono state raccontate nei due talk rimasti in servizio. Giovanni Floris su La7 ha puntato molto su Giuseppe Conte e ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 8 giugno 2022)al top: su Rai1 Italia-Ungheria a 6,4 milioni ed il 32,8%. Tg1 4,083 milioni e 26,5%; RaiSport 4 milioni e 22,4%. Col calcio a dettare legge, è stato un martedì sera diverso in tv quello del 7. Su Rai1 è andata in onda la seconda partita degli Azzurri in Nations League, Italia-Ungheria, mentre Cologno ha schierato tre. Canale 5 ha risposto a Rai1 col melò rosa Eternale Love, Italia 1 ha proposto la commedia Un’estate ai Caraibi, Rete4 il cult e vintage Il compagno Don Camillo. Rai2 ha rilanciato con la secondata della nuova edizione di Boss in Incognito, mentre la situazione bellica e diplomatica, ma anche politica ed economica, sono state raccontate nei due talk rimasti in servizio. Giovannisu La7 hato molto su Giuseppee ...

