ASCOLTI TV 7 GIUGNO 2022: ITALIA-UNGHERIA (32,8%) TRIPLICA ETERNAL LOVE (12,2%), BOSS IN INCOGNITO (8%), DON CAMILLO (5,2%), BENE L'ALMANACCO (5,3%)

ASCOLTI TV 7 GIUGNO 2022 · Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2941 38.95 PT – 9436 48.84 24 – 2728 36.12 PT – 5994 31.03 Rassegna Stampa + Tg1 – 289 10.00 + 443 12.70Tg1 Mattina – 666 15.23Tg1 – 879 19.27UnoMattina Estate – 676 16.36Camper – 1417 14.90Tg1 – 3076 24.75Referendum 2022 – 1100 9.81Don Matteo – 886 9.22Don Matteo – 1034 12.75Sei Sorelle – 1025 13.26Tg1 – 1164 15.60Tg1 Economia – 1211 16.10Estate in Diretta – 1406 17.25Reazione a Catena – 2346 23.16Reazione a Catena – 3663 28.07Tg1 – 4083 26.05Rai Sport – 4000 22.40ITALIA-UNGHERIA – 6406 32.77 3353 31.70 761 37.77 3896 33.34Porta a Porta – 784 9.52 Prima Pagina – 568 17.50Tg5 – 1081 23.90Mattino 5 News – 830 20.84Mattino 5 News – 693

