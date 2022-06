ASCOLTI TV 7 GIUGNO 2022: ITALIA-UNGHERIA (32,8%), ETERNAL LOVE (12,2%), BOSS IN INCOGNITO (8%), DON CAMILLO (5,2%) (Di mercoledì 8 giugno 2022) ITALIA-UNGHERIA ASCOLTI TV 7 GIUGNO 2022 · Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Mattina: Le News – xTg1 Mattina – 666 15.23Tg1 – 879 19.27UnoMattina Estate – 676 16.36Camper – 1417 14.90Tg1 – 3076 24.75Referendum 2022 – 1100 9.81Don Matteo – 886 9.22Don Matteo – 1034 12.75Sei Sorelle – 1025 13.26Tg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – 1406 17.25Reazione a Catena – 2346 23.16Reazione a Catena – 3663 28.07Tg1 – xRai Sport – xITALIA-UNGHERIA – 6406 32.80 x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – 1081 23.90Mattino 5 News – 830 20.84Mattino 5 News – 693 18.57Forum (R) – 1417 21.22Tg5 – 2738 23.17Beautiful – 2376 19.47Una Vita – 2120 19.78Un Altro Domani – 1755 19.45Isola dei Famosi – xBrave ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 8 giugno 2022)TV 7· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Mattina: Le News – xTg1 Mattina – 666 15.23Tg1 – 879 19.27UnoMattina Estate – 676 16.36Camper – 1417 14.90Tg1 – 3076 24.75Referendum– 1100 9.81Don Matteo – 886 9.22Don Matteo – 1034 12.75Sei Sorelle – 1025 13.26Tg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – 1406 17.25Reazione a Catena – 2346 23.16Reazione a Catena – 3663 28.07Tg1 – xRai Sport – x– 6406 32.80 x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – 1081 23.90Mattino 5 News – 830 20.84Mattino 5 News – 693 18.57Forum (R) – 1417 21.22Tg5 – 2738 23.17Beautiful – 2376 19.47Una Vita – 2120 19.78Un Altro Domani – 1755 19.45Isola dei Famosi – xBrave ...

Ascolti tv martedì 7 giugno: Italia-Ungheria, Eternal Love, DiMartedì
Ascolti tv 7 giugno 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata

Ascolti Tv martedì 7 giugno 2022. Come di consueto vediamo chi si è aggiudicato la sfida degli ascolti televisivi della prima serata di ieri.