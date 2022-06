Ascolti Tv 7 giugno 2022 analisi | l’Italia più giovane s’è desta Male il film turco | cala Giusti Berlinguer punta su Santoro e Orsini e rimonta Floris con Conte e Travaglio

(Di mercoledì 8 giugno 2022)Tv al top: su Rai1 Italia-Ungheria a 6,4 milioni ed il 32,8%. Tg1 4,083 milioni e 26,5%; RaiSport 4 milioni e 22,4% Col calcio a dettare legge, è stato un martedì sera diverso in tv quello del 7. Su Rai1 è andata in onda la seconda partita degli Azzurri in Nations League, Italia-Ungheria, mentre Cologno ha schierato tre. Canale 5 ha risposto a Rai1 col melò rosa Eternale Love, Italia 1 ha proposto la commedia Un’estate ai Caraibi, Rete4 il cult e vintage Il compagno Don Camillo. Rai2 ha rilanciato con la secondata della nuova edizione di Boss in Incognito, mentre la situazione bellica e diplomatica, ma anche politica ed economica, sono state raccontate nei due talk rimasti in servizio. Giovannisu La7 hato molto su Giuseppe...

