Arresto del candidato di Fi a Palermo, Conte: "Centrodestra animato da persone che non hanno rinnegato il passato" (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'ombra nera di Cosa nostra si allunga sulle elezioni di Palermo. L'Arresto di Pietro Polizzi, aspirante consigliere comunale di Forza Italia, segna una campagna elettorale che era stata animata soprattutto dalle polemiche per il ruolo giocato da Marcello Dell'Utri e Totò Cuffaro in sostegno del candidato sindaco del Centrodestra. Polemiche che adesso s'infiammano di nuovo. Polizzi è accusato di scambio elettorale politico-mafioso insieme ad Agostino Sansone, fratello di Gaetano, proprietario del complesso residenziale di via Bernini dove Totò Riina passò gli ultimi mesi della sua latitanza prima dell'Arresto del 15 gennaio 1993. "Le indagini sembrano confermare l'interesse dell'organizzazione mafiosa alla creazione e alla cura di un capitale sociale utile, all'occorrenza, anche all'acquisizione di ...

