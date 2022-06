Arrestato il candidato Pietro Polizzi a Palermo | l’ombra della mafia sulle elezioni

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La Polizia di Stato ha, uno dei candidati di Forza Italia al consiglio comunale di. L’accusa è di scambio elettorale politico-mafioso. Secondo la Procura, per essere eletto avrebbe stretto un patto con i boss mafiosi locali. In particolare con i capi dell’Uditore, i costruttori Sansone, storici alleati del capoTotò Riina che ospitarono il padrino di Corleone in una delle loro ville nell’ultimo periodolatitanza. L’arresto arriva dopo che il 73enne boss Agostino Sansone, il fratello di Gaetano – il padrone di casa di Salvatore Riina – è stato intercettato dalla squadra mobile nel comitato elettorale dell’esponente politico che sostiene ilsindaco del centrodestra Roberto Lagalla. L’indagine è stata portata a ...

Gli investigatori hanno perquisito l'abitazione e gli uffici del costruttore Agostino Sansone,oggi insieme al suo collaboratore Manlio Porretto, e a Pietro Polizzi,di Forza ...... 2022 Cronaca Tenta furto nel cantiere di Palazzo Reale,Redazione - Maggio 11, 2022 Cronaca Chivasso, ilFdi che imbarazza Meloni insultando Boldrini e inneggiando al Duce ...Un referendum su Totò Cuffaro “Se la Dc a Palermo non raggiungerà il 5 per cento e il progetto che sto portando avanti verrà bocciato, chiuderò con la politica”. Così mentre sulla campagna elettorale ...Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa: il cosiddetto «effetto trascinamento». Per l’area progressista il candidato è Franco Miceli, con quatto ...