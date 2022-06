Arrestato candidato del Consiglio comunale Forza Italia | ha fatto un “patto elettorale con un capomafia”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 giugno 2022) È finito in carcere l’ex consigliere provinciale Pietro Polizzi, uno dei candidati dialdi Palermo per le elezioni che si terranno domenica prossima. Secondo la Procura ha stretto uni costruttori Sansone, storici alleati delTotò Riina. Pietro Polizzi è accusato di voto di scambio politico-mafioso A pochi giorni dal voto per le amministrative un terremoto rischia di stravolgere la consultazione. A finire in manette Pietro Polizzi, un suo collaboratore, Manlio Porretto, e Agostino Sansone. L’accusa è quella di voto di scambio politico-mafioso e rischia di pesare molto in vista della chiamata alle urne. A pochi giorni dalle votazioni per le elezioni amministrative 2022 unal...