Archeologia | Svelato il mistero dei teschi allungati ritrovati in Perù

Advertising

Il giornale dell'Arte

...si stanno concentrando in tre distinte aree per 200 mtq complessivi una delle quali ha già... 1 di 2 "Scavare in questo luogo - afferma Enrico Cirelli , Professore didel Medioevo ......si stanno concentrando in tre distinte aree per 200 mtq complessivi una delle quali ha già... 'Scavare in questo luogo - afferma Enrico Cirelli, Professore didel Medioevo europeo ... Il cambiamento climatico svela un'antica città in Iraq L'aggravarsi delle condizioni di siccità ha consentito alla città di Zakhiku, risalente a 3.400 anni fa, di restare al di sopra del livello delle acque, favorendo gli sforzi degli archeologi per studi ...Ha anche una storia archeologica di tutto rispetto, il tratto colligiano dell’Elsa, un aspetto particolare del nostro fiume solo in parte conosciuto che sarà illustrato il prossimo 8 giugno dall’arche ...