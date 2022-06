Apparsa su Chi la prima foto di Riccardo, futuro marito di Alberto Matano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Alberto Matano presto sposerà Riccardo: le prime foto insieme sono uscite sul settimanale Chi. A officiare le nozze Mara Venier Il giornalista e conduttore Alberto Matano sposerà nei prossimi giorni il compagno di una vita: Riccardo. Fino a qualche settimana la vita privata di Matano non era nota ai più, essendo sempre stato molto riservato. Poi però è arrivato l’annuncio delle nozze, una decisione improvvisa, come ha spiegato il giornalista, visto che ormai sono compagni da molto tempo. Al Fatto Quotidiano ha, infatti, affermato: “È vero, dopo tanti anni insieme sposo Riccardo. Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita. Le nozze avverranno nel mese di giugno, conclusa la stagione ... Leggi su zon (Di mercoledì 8 giugno 2022)presto sposerà: le primeinsieme sono uscite sul settimanale Chi. A officiare le nozze Mara Venier Il giornalista e conduttoresposerà nei prossimi giorni il compagno di una vita:. Fino a qualche settimana la vita privata dinon era nota ai più, essendo sempre stato molto riservato. Poi però è arrivato l’annuncio delle nozze, una decisione improvvisa, come ha spiegato il giornalista, visto che ormai sono compagni da molto tempo. Al Fatto Quotidiano ha, infatti, affermato: “È vero, dopo tanti anni insieme sposo. Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita. Le nozze avverranno nel mese di giugno, conclusa la stagione ...

