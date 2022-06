Antonello Venditti al Giulio Cesare di Roma per salutare gli studenti del liceo nell’ultimo giorno di scuola (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una sorpresa, quella di Antonello Venditti al Giulio Cesare di Roma, più che gradita tra gli studenti e il personale scolastico. Il cantautore ha voluto presenziare durante l’ultimo giorno del liceo classico che lui stesso frequentò, e all’ingresso in aula è stato accolto con un applauso scrosciante. Com’è solito fare, Venditti ha documentato il suo arrivo con un video e lo ha postato sui social. Il cantautore ha infilato il corridoio canticchiando il primo verso di Giulio Cesare, appunto, brano contenuto nel disco Venditti E Segreti (1986) che recita: “Eravamo in 34, quelli della terza E”. Poco dopo l’artista entra nell’aula dove lo attendono gli studenti del ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una sorpresa, quella dialdi, più che gradita tra glie il personale scolastico. Il cantautore ha voluto presenziare durante l’ultimodelclassico che lui stesso frequentò, e all’ingresso in aula è stato accolto con un applauso scrosciante. Com’è solito fare,ha documentato il suo arrivo con un video e lo ha postato sui social. Il cantautore ha infilato il corridoio canticchiando il primo verso di, appunto, brano contenuto nel discoE Segreti (1986) che recita: “Eravamo in 34, quelli della terza E”. Poco dopo l’artista entra nell’aula dove lo attendono glidel ...

