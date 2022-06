Anticipazioni Una Vita, sorprendente ritorno ad Acacias: Ramon non è pronto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nelle prossime puntate di Una Vita, i telespettatori assisteranno al ritorno ad Acacias di un amato personaggio: tutte le Anticipazioni I telespettatori della soap opera spagnola stanno per assistere ad un grande ritorno in città da parte di un personaggio che non è particolarmente amato da Ramon. La trama sta per subire una svolta epocale. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nelle prossime puntate di Una, i telespettatori assisteranno aladdi un amato personaggio: tutte leI telespettatori della soap opera spagnola stanno per assistere ad un grandein città da parte di un personaggio che non è particolarmente amato da. La trama sta per subire una svolta epocale. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Su Playa Sgamadissima Pamela riceve una brutta notizia: lo Spirito dell'Isola ha deciso di punirla. Cosa sarà succe… - redazionetvsoap : L'amore non è bello se... #unavita #anticipazioni - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 8 giugno 2022 - ParliamoDiNews : Una Vita, Anticipazioni dal 9 al 15 Giugno: Hortesia scopre la verità, Lolita ha un` Incontro Emozionante… - zazoomblog : Una Vita anticipazioni oggi 8 giugno 2022 tutti in ansia per Alodia e Ignacio - #anticipazioni #giugno #tutti… -